日方提出所謂交涉　中方予以駁回

中評社北京2月17日電／據中國駐日本大使館：中國駐日本使館發言人就日方所謂交涉答記者問。



問：日本外務省發表新聞稿稱，針對中方在慕尼黑安全會議上就日本安保政策作出的“不恰當發言”，日方已向中方提出交涉。你對此有何評論？



答：日方所謂的交涉歪曲事實、顛倒黑白、純屬狡辯，完全於理不通！中方已予駁回。



王毅外長的談話擲地有聲、激濁揚清，清楚闡明了中方嚴正立場，明確表達了中方維護國家核心利益的堅定決心，全面展現了中方捍衛國際公平正義與和平穩定的責任擔當。



我要反問日方，日本現職首相戰後80年來首次公開聲稱台海有事構成日本可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”，難道不是事實嗎？德國戰後對法西斯進行了全面清算，而日本卻把甲級戰犯作為“英靈”供奉在靖國神社，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，難道不是事實嗎？日本當年以所謂“存亡危機事態”為由，對中國發動侵略，對美國實施襲擊，難道不是事實嗎？



今年是東京審判開庭80周年。當年日本以所謂“存亡危機事態”為由發動對外侵略，最終遭到可恥失敗。如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只會敗得更快，輸得更慘！一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。