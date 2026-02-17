【
巴基斯坦一安全部隊檢查站遭襲 致7人死亡
http://www.CRNTT.com
2026-02-17 15:10:17
中評社香港2月17日電／巴基斯坦警方16日說，該國西北部開伯爾-普什圖省一處安全部隊檢查站當晚遭到襲擊，7名安全人員死亡。
新華社報導，一名當地警方官員說，恐怖分子襲擊了該省巴賈爾地區的一處檢查站。當時，恐怖分子駕駛一輛裝滿炸藥的車輛撞向檢查站圍墻並試圖闖入。
該官員說，襲擊發生後，安全部隊立即對恐怖分子實施清剿，擊斃至少8名恐怖分子，並將行動擴大至鄰近地區以清除其餘恐怖分子。
目前尚無任何組織聲稱製造了此次襲擊事件。
