兩會專訪：樓家強談香港與灣區建設

港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強（受訪者供圖） 中評社香港2月28日電（記者 盧哲）全國兩會將於3月初在京召開。港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強日前接受中評社記者專訪，暢談了對香港及大灣區發展建設的看法。



樓家強認為，大灣區亟需構建具有區域特色的國家安全教育體系，為維護國家安全、促進區域協同發展提供堅實的思想保障和人才支撐。他建議制定國家安全通識課程的"灣區標準"，推行三地國安教育課程互認協議，建立粵港澳大灣區國家安全教育聯盟，整合三地高校、司法部門和高端智庫資源，配置課程研發、師資培養、實踐教育等資源，針對國家安全法治理論的創新與實踐、青少年國家安全觀的培養塑造等關鍵議題，進行教育協同，並以文體活動、人工智能、虛擬實境等多元方式，提升國安教育的針對性和吸引力。



樓家強表示，河套園區是粵港澳大灣區建設的重要引擎，是開發國際科技合作與人才交流發展新格局的重要戰略。河套香港園區標誌著深港科創合作新階段，而現時較最迫切的任務，是推動數據跨境等關鍵政策的先行先試，為園區注入核心動力。同時，可在人才流動方面，深化職業資格互認並探索個性化稅收安排，持續創新及簡化通關流程，打造園區的宜居宜遊宜業條件。



對於香港對接“十五五”框架，樓家強指出，香港要做好五年規劃，可以把握三個方向：一是堅持“國家所需，香港所長”，在對接國家戰略中尋找發展空間，推動北部都會區建設，重點布局金融科技、生物科技、綠色經濟等新興產業，聚焦發展新質生產力，推動科技創新同產業融合；二是聚焦民生改善，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。三是強化國家安全體系建設，將國安教育納入教育體系各環節，培養具備國家觀念的新一代治港人才。



另外，作為新上任的香港特區立法會議員，樓家強談到了自己對立法會議員與全國人大代表的角色的理解。他說：“香港立法會議員和港區全國人大代表兩種身份是相輔相成的，兩者的核心使命都是為市民謀福祉、為香港創繁榮，推動香港融入國家發展大局。”



樓家強，全國人大代表，香港立法會議員，香港基本法推介聯席會議副主席，香港青年聯會第二十八屆主席，屯門區撲滅罪行委員會主席。第十三屆全國政協委員。