樓家強：大灣區需構建區域特色國安教育體系

港區全國人大代表、立法會議員樓家強（受訪者供圖） 中評社香港2月28日電（記者 盧哲）全國兩會將於3月初在京召開。港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強日前接受中評社記者專訪時表示，大灣區亟需構建具有區域特色的國家安全教育體系，為維護國家安全、促進區域協同發展提供堅實的思想保障和人才支撐。他建議制定國家安全通識課程的"灣區標準"。



樓家強表示，將在今年兩會提交多項建議，其中一項是關於深化粵港澳大灣區國家安全教育體系建設。



樓家強說，近年來，粵港澳大灣區在經濟發展、文化交融等方面取得顯著成就，吸引全球人才來此求學、從商、旅遊創業，人員流動的頻繁性與國家安全的複雜性相互交織。“此前曾發生有民眾受到境外敵對勢力蠱惑和利誘，拍攝軍事基地、提供敏感資料等案例，表明國防安全風險無處不在。”



樓家強認為，大灣區亟需構建具有區域特色的國家安全教育體系，為維護國家安全、促進區域協同發展提供堅實的思想保障和人才支撐。



因此，樓家強建議，制定國家安全通識課程的"灣區標準"，推行三地國安教育課程互認協議，建立粵港澳大灣區國家安全教育聯盟，整合三地高校、司法部門和高端智庫資源，配置課程研發、師資培養、實踐教育等資源，針對國家安全法治理論的創新與實踐、青少年國家安全觀的培養塑造等關鍵議題，進行教育協同，並以文體活動、人工智能、虛擬實境等多元方式，提升國安教育的針對性和吸引力。