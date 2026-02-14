樓家強：河套建設迫切需推關鍵政策先行先試

港區全國人大代表、立法會議員樓家強（受訪者供圖） 中評社香港3月1日電（記者 盧哲）全國兩會即將在京召開。港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強日前接受中評社記者專訪時表示，河套香港園區開園標誌著深港科創合作進入新階段，現時最迫切的任務，是推動數據跨境等關鍵政策的先行先試，為園區注入核心動力。



樓家強長期關注粵港澳大灣區建設。河套深港科技創新合作區（河套合作區）是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。隨著河套香港園區兩個月前正式開園，樓家強對其建設發展有了更多思考與期待。



樓家強表示，河套園區是粵港澳大灣區建設的重要引擎，是開發國際科技合作與人才交流發展新格局的重要戰略。河套香港園區開園標誌著深港科創合作進入新階段，而現時最迫切的任務，是推動數據跨境等關鍵政策的先行先試，為園區注入核心動力。同時，可在人才流動方面，深化職業資格互認並探索個性化稅收安排，持續創新及簡化通關流程，打造園區的宜居宜遊宜業條件。



樓家強說，期望今年特區政府能盡快公布“北都大學教育城概念發展綱要”，全速推動北都大學城的建設，提供稅務與財政優惠，深化八大院校同內地“雙一流”院校、海外知名院校的高水平合作。積極推動大學城同河套合作區、新田科技城等，實現“政-產-學-研-投”協同發展，共同設立新型研究機構或特色學院，聚焦人工智能、生物醫療、綠色科技等，關鍵領域的研究和應用，推動由“學術突破”到“產業升級”的跨越，為國家發展新質生產力提供有力支撐。

