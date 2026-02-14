樓家強：香港制定五年規劃可把握三方向

港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強（受訪者供圖） 中評社香港2月28日電（記者 盧哲）香港將首次制定自身的五年規劃對接國家“十五五”規劃。港區全國人大代表、香港特區立法會議員樓家強日前接受中評社記者專訪時表示，香港要做好五年規劃，可以把握三個方向：一是堅持“國家所需，香港所長”；二是聚焦民生改善；三是強化國家安全體系建設。



全國兩會將於3月初在京召開。全國兩會期間，將審議國家“十五五”規劃綱要。早前香港特區行政長官李家超表示，香港將首次制定自身的五年規劃，就對接國家“十五五”制定框架。



對此，即將赴京出席全國兩會的樓家強表示，香港首個五年規劃是“一國兩制”實踐的重要里程碑，“由治及興”新階段，香港要更主動對接國家發展大局。“行政長官李家超親自領導跨局、跨部門統籌專班，就是為了全面對接國家十五五規劃，強化香港治理水平，更有系統地服務國家戰略。我相信，這個規劃不是照搬內地模式，而在結合香港實際，揚長補短，例如鞏固香港優勢領域如金融、貿易、創科，同時解決深層次問題如房屋、青年發展等。”



樓家強認為，要做好五年規劃，可以把握三個方向：一是堅持“國家所需，香港所長”，在對接國家戰略中尋找發展空間，推動北部都會區建設，重點布局金融科技、生物科技、綠色經濟等新興產業，聚焦發展新質生產力，推動科技創新同產業融合；二是聚焦民生改善，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。三是強化國家安全體系建設，將國安教育納入教育體系各環節，培養具備國家觀念的新一代治港人才。



樓家強表示，希望通過自己多方面的思考與建議，幫助香港更好把握國家“十五五”規劃的機遇，為“一國兩制”實踐行穩致遠，為中華民族偉大復興貢獻香港力量。



