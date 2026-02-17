效率加創意　3D打印春節禮品在中國方興未艾

中評社香港2月17日電／操作員楊盛武按照工單調好打印機參數後，將耗材裝入料倉，按下啟動鍵。隨後，擠出機的噴頭有條不紊地移動，紅色耗材融化成細線，按照預設路徑層層堆積。在深圳市金石華速科技有限公司一家3D打印工廠內，5000台不同款式3D打印機能夠把設計師的奇思妙想打印成不同種類、材質的玩具和工業件。



馬年春節之際，新春主題訂單紛至沓來，紅色、金色等顏色的耗材通過3D打印，成為福字裝飾、吉利話標牌、帶有馬年元素的掛件等產品。“公司為客戶設計了一套‘馬上有福’裝飾件。”楊盛武從托盤取下已經打印好的裝飾件——在“福”字底襯上，一匹駿馬抬起前蹄，結構立體飽滿，色彩年味十足。



近年來，俗稱3D打印的增材製造技術迭代提速，不斷拓展應用邊界，推動中國製造業向個性化、定制化轉型。



“3D打印的優勢就是快，可以在設計完成後快速做出產品、投入市場，爆款產品的量產也無需再經歷模具製造這一耗時耗工的過程，短短幾天內便可以完成大批量打印投放市場。”深圳市金石華速科技有限公司負責人李建說，“特別是一些有精妙連接結構的解壓玩具，可以依靠3D打印機一體成型，無需後續拼裝”，春節禮品個性化、時令性強，很適合使用3D打印。



技術的發展大大降低了3D打印機的操作門檻，更多人能夠自己操作機器打印喜歡的東西，讓春節禮品製作更有參與感。



新華社報導，在位於深圳灣的消費級3D打印機製造企業拓竹科技旗艦店里，孩子們站在滿牆的打印機前，看著一隻只春節擺件逐步成型。“在打印機的系統裡面，有各種各樣的3D打印素材，喜歡哪一款模型，只需準備好打印機和耗材，設置好參數，再按‘開始’，就可以等待收穫了。”現場工作人員耐心指導孩子們操作3D打印機，嘗試打印出喜歡的春節禮品。