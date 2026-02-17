蔣萬安勤跑廟宇　萬川“合體彩蛋”在個人社群

中評社台北2月17日電／農曆大年初一，台北市長蔣萬安行程滿檔，首站來到北市文昌宮，談到今年大兒子要會考，之後也會帶兒子來參拜；在萬華艋舺龍山寺參拜發發財金時，坦言初二無法陪太太回宜蘭，但已提早於年前陪太太回娘家團聚，他們也能體諒今年行程比較緊湊。至於今年新北市長選舉，蔣萬安是否和副市長李四川“合體”，蔣笑稱已準備小驚喜在個人社群。



《中時新聞網》報導，蔣萬安農曆春節將一路從初一到初三參與走春祈福行程，今日於文昌宮致詞時表示，文昌宮是台北最靈驗的文昌帝君，過去唸書到現在當家長，都常來文昌宮，今年“大寶”也要考會考，之後也會帶大兒子來參拜，並祝新的一年台灣風調雨順、國泰民安。蔣萬安隨後現場和民眾熱情拍照互動，展現超高魅力。



在龍山寺參拜發發財金時，蔣萬安坦言初二無法陪太太回宜蘭，但已提早於年前陪太太回娘家團聚，他們也能體諒今年行程比較緊湊。



蔣萬安被問到李四川接下來新北市長選舉，是否和副市長李四川“合體”，蔣萬安笑稱已準備小驚喜在個人社群。



蔣萬安預計在初一到初三跑遍北市23座知名廟宇，初一從北市文昌宮出發，依序參拜廣照宮、艋舺龍山寺、台灣省城隍廟、台北天後宮、台北霞海城隍廟、台北保安宮、覺修宮、景美集應廟、木柵忠順廟、指南宮。初二預計前往士林慈諴宮、士林神農宮、芝山巖惠濟宮、石牌福星宮、北投慈生宮、北投慈後宮、台北市關渡宮、關渡玉女宮、台北葫蘆寺；初三則到鬆山霞海城隍廟、台北府城隍廟、鬆山慈祐宮、鬆山慈惠堂。