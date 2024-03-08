兩會專訪吳良好：強化香港創新發展格局

全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好 中評社香港2月27日電（記者 林艷）全國兩會即將召開，全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好接受中評社記者專訪，圍繞香港全面對接十五五規劃、兩地企業“抱團出海”、閩港科技協同發展等熱點，系統闡述香港新定位與新作為。期間，他也建議，可打通由大灣區到福建的創新通道，以區域協調釋放科技疊加效應。專訪全文如下：



人才是創新第一資源 香港須引入大批國際高端人才



中評社記者：今年是十五五規劃開局之年，您曾強調香港要“全面對接國家重大規劃”。您對規劃建議中的哪些內容印象最深刻？您期待通過哪些具體舉措將規劃紅利轉化為香港的發展動能？



吳良好：規劃建議中最令我印象深刻的，是將支持香港打造國際高端人才集聚高地的定位，列入五年規劃之內，這將為香港建造國際創新科技中心提供更大支撐。事實上，人才是創新第一資源，香港推動創科必須引入大批國際高端人才，“十五五”規劃建議的提出，將為香港鞏固優勢，強化創新發展格局。



香港要將規劃紅利轉化為發展動能，我期待創新方面的紅利，要從兩方面發力：



一是以“北部都會區”和河套深港科技創新合作區為核心，打造國家級科創試驗田和香港國際創科新亮點，通過專屬政策暢通人才、數據等創新要素跨境流動；



二是進一步做好海外企業來港的對接工作，在提供融資、法律、技術對接的全鏈條服務中，匯聚國際高端人才。

