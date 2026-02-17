新一輪三方會談前夕　俄烏兩軍相互發動打擊

中評社北京2月17日電／新一輪俄美烏三方會談17日將在瑞士日內瓦開始舉行，俄烏雙方在會談前夕均稱對方發動了打擊行動。俄羅斯西南部克拉斯諾達爾邊疆區應急指揮部17日說，該邊疆區多地16日夜至17日凌晨遭到無人機襲擊，一座煉油廠遇襲發生局部火情，導致2人受傷。烏克蘭總統澤連斯基17日說，俄羅斯發動了一次大規模襲擊，旨在重創烏能源設施。



新華社報導，俄西南部克拉斯諾達爾邊疆區應急指揮部17日發佈消息說，所有來襲的敵方無人機均被防空火力擊落，此輪襲擊造成該邊疆區西部的伊利斯基煉油廠局部起火，被擊落的部分無人機殘骸墜落至該邊疆區伊利斯基村，造成4所民宅受損、2人受傷。



俄羅斯國防部17日發佈的戰報說，俄軍16日攻佔了烏方控制的3座村莊，並用多種武器摧毀了烏軍使用的多處後勤補給設施。



澤連斯基17日在社交媒體上發文說，俄方實施了一次大規模聯合打擊行動，目的在於盡可能地破壞烏能源設施。俄軍動用近400架無人機和29枚各類導彈，其中包括彈道導彈。此次襲擊波及烏12個州，已確認9人受傷。他呼籲伙伴國家加大對俄羅斯的制裁力度，並繼續向烏克蘭提供軍事支持。



烏克蘭武裝部隊總參謀部17日發佈通報說，烏軍與俄軍16日共交戰201次。俄軍總計發動2次導彈襲擊，使用5枚火箭彈，實施81次空襲，並投擲200枚制導炸彈。此外，俄軍還使用自殺式無人機對烏軍陣地和居民點發動2306次襲擊。



今年1月以來，俄羅斯、美國和烏克蘭三國代表在阿聯酋首都阿布扎比舉行了兩輪會談，就交換被俘人員等問題達成一定共識。與此同時，俄烏兩軍仍在前線部分地區交戰，並相互發動遠程打擊。