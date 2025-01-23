中評專論：春晚成中國智能科技的舞台秀

春晚舞台上的四分鐘精彩表演，只是這場競賽的序幕。 中評社香港2月18日電（評論員 肖瑞）對於中國數億電視觀眾而言，國家電視台的春節聯歡晚會是除夕夜不可或缺的背景音。在娛樂千家萬戶的同時，這個長達四小時的綜藝盛宴還成為最新智能科技實力的演示場。



農曆馬年的春節聯歡晚會上，最吸眼球的表演者不是歌舞明星，而是來自宇樹科技、銀河通用機器人等四家中國初創公司的人形機器人。在《武BOT》節目中，這些機器人在與少林武術演員的同台競技中，完成了格鬥翻騰等複雜的武術套路，包括模仿醉拳中搖晃後仰的高難度動作。



這一幕也引發了海外社交媒體的關注：“去年秧BOT，今年武BOT，中國機器人進化像按了快轉鍵”，一位X平台用戶評論道。



人們還記得，從1996年蔡明在春晚小品《機器人趣話》中通過僵硬動作“扮演”機器人，到2026年她與真正的實體機器人同台互動，這30年的跨度映射出中國科技產業從想象到落地的完整軌跡。



今年的技術突破不止於機器人。AI技術首次深度滲透內容創作。中央電視台自主研發的“央視聽媒體大模型2.0”為《賀花神》等節目生成了動態水墨背景。在歌手張傑演唱的《馭風歌》中，AI技術讓水墨勾勒的駿馬“活”了過來，實現了以往難以達到的寫意與動態結合。



春晚科技秀背後，是中國新興的人形機器人產業的崛起。根據市場研究公司Omdia的數據，2025年全球出貨的約1.3萬台人形機器人中，近九成來自中國企業，領先於包括特斯拉Optimus在內的美國競爭對手。摩根士丹利預測，2026年中國的人形機器人銷量將翻一番以上，達到2.8萬台。



在供應鏈層面，中國的優勢似乎更為顯著。《華爾街日報》近期的一篇報導點出，中國已湧現上百家人形機器人公司，形成了完整的供應鏈。從傳感器到電池，大部分零部件都能本地採購，成本優勢明顯。分析顯示，如果特斯拉完全剔除中國零部件，其Optimus機器人的單台製造成本可能從約4.6萬美元升至10萬美元以上。



美國企業家埃隆·馬斯克此前曾表示，“中國以外的人低估了中國，但中國實力超群，遠超其他國家”。他近日宣布，第三代“擎天柱”人形機器人將在第一季度發布，試圖以AI大模型優勢發起反擊。



然而，從舞台到車間再到家庭，人形機器人還有很長的路要走。行業專家普遍認為，目前人形機器人的智能化水平大約相當於6歲兒童——能聽懂指令、完成簡單動作，但距離成為成熟的勞動力還有差距。核心瓶頸在於訓練數據：機器人需要成千上萬次重復訓練才能磨出一個精準動作。



中國“國家地方共建人形機器人創新中心”首席科學家江磊表示，隨著大模型和高算力平台的發展，“2026年，整個國家人形機器人能夠進入到10萬台的規模量。當前普遍認為三到五年、甚至更快，人形機器人就可能進入千行百業”。



