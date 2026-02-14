兩會專訪黃冰芬：香港如何識變應變求變

港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任、民建聯執委黃冰芬（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月25日電（記者 盧哲）全國兩會將於3月初在京召開。港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任、民建聯執委黃冰芬日前接受中評社記者專訪，深入剖析自己對香港“由治及興”發展及融入國家大局等議題的觀察與思考。



黃冰芬表示，進入“由治及興”階段，香港在過去幾年舉辦的傳達中央會議精神的活動愈加豐富，瞭解內地政策和發展的渠道與活動越來越多，能感受到香港市民尤其是青少年確實越來越重視內地的發展，增進了與國家的緊密聯繫。黃冰芬認為，多講、多分享、多體驗、多瞭解，才能讓香港市民更好地融入國家發展大局。而自己也嘗試用更多元的形式向香港市民呈現內地發展的成就。



談到“十五五”規劃帶給香港的機遇，黃冰芬表示，機遇之一是鞏固和提升香港原有的優勢，建設國際創科中心、發揮好“超級聯繫人”的作用。而其中最大的挑戰，是香港要超越自己，加快發展速度，更好地配合國家發展大局。黃冰芬說，當中的挑戰，是要“識變應變求變”：如何應對包括地緣政治的外部環境的變化；如何解決內部發展不均衡的問題；如何加快成果轉化的速度；如何在程序上進一步提速。她認為，香港目前最需要的是改革，是提升效率，是推出和落實更多便民利民的政策。



黃冰芬還談到，河套合作區未來一定會成為國際創科中心的核心地帶。河套香港園區應該寄望在產業聚集，圍繞人工智能與數據科學與生命健康科學兩個主軸，重點在於吸引更多相關企業和產業進駐，讓園區真正成為創科發展的引擎。黃冰芬認為，香港的吸引力一直都在，關鍵在於主動對接、主動推介。香港要多宣傳長處，讓大家瞭解其得天獨厚的優勢，宣傳做好了，自然能吸引企業和人才。



以下是專訪全文：