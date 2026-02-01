專論﹕慕尼黑鬥法　亞太棋局底線與博弈

2月13日，第62屆慕尼黑安全會議（慕安會）開幕。新華社 中評社香港2月19日電（評論員 肖瑞）近日，第62屆慕尼黑安全會議結束，這個素有“西方安全達沃斯”的國際舞台，成為中美日三國外交角力的核心場域。中國外長王毅、美國國務卿魯比奧、日本外相茂木敏充同場亮相、隔空交鋒、閉門對話，圍繞雙邊關係、台海局勢、戰後國際秩序、亞太安全等關鍵議題展開激烈博弈，這場“慕尼黑鬥法”不僅勾勒出當前大國關係的緊綳輪廓，更折射出亞太格局重塑的深層邏輯。



中美外長閉門會晤是本次會議的核心看點。長達一小時的閉門交談，打破了常規外交的媒體造勢流程，雙方以“積極且富有建設性”定調會晤成果。美方一改此前激進論調，國務卿魯比奧公開坦言，不與中國對話是地緣政治上的“失職”，明確大國需管控分歧、避免衝突。



中方則清晰劃出中美關係的兩種前景：要麼美方理性認知中國、擴大合作清單、壓縮分歧清單，實現和平共處；要麼執意脫鈎斷鏈、逢中必反、搞陣營對抗，中方已做好應對一切風險的準備。



這場對話，是特朗普政府謀求對華務實互動、籌備高層交往的信號，也是中方堅守“對話不對抗、合作不衝突”原則的體現，更戳破了美國國內極端勢力散播的“全面脫鈎”謊言，印證大國相處唯有尊重底線、管控分歧才是唯一正道。



中日交鋒則直指歷史與主權的核心紅線，火藥味十足。日本首相高市早苗公然將台海局勢與日本“存亡危機事態”掛鈎，妄圖以集體自衛權介入中國內政，這是戰後80年來日本政壇最危險的言論。慕安會上，中方對此予以嚴正駁斥，王毅外長對比德日戰後清算的天壤之別——德國徹底反思法西斯罪行，日本卻供奉甲級戰犯、政要屢拜靖國神社，直指日本軍國主義陰魂不散、侵略野心未泯。



中方明確指出，日方言論挑戰中國主權、踐踏二戰後國際秩序、背棄中日雙邊承諾，是14億中國人民絕不容忍的底線突破。日方則借會議炒作“地區安全焦慮”，捆綁美日同盟為自身擴軍修憲造勢，試圖將亞太拖入對抗泥潭，其危險動向已成為地區和平穩定的最大隱患。

