快評：藍白賀歲寄語　兩岸融冰迎馬年

馬英九祝福中評社讀者，馬年幸福、幸福加碼。(中評社 張嘉文攝) 中評社快評/馬年新春，台灣藍白政黨領袖與執政縣市長透過中評社向讀者拜年。從“馬上幸福”到“馬年好運來”，賀詞洋溢節慶氛圍，更折射對兩岸關係的深切期盼。



馬英九專訪中祝福中評社讀者“幸福加碼”，並坦言新年願望仍是“兩岸和平，人民平安幸福”。中國國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕的“馬上好運”“馬上發財”，樸實道出民眾對和平繁榮的渴望。台北市長蔣萬安回顧雙城論壇，直言“只要雙城好，兩岸就會好”，點明城市交流維繫善意的務實路徑。



這些祝福共同勾勒台灣社會主流民意：期盼交流、渴求和平。鄭麗文甫上任即推動國共智庫交流，“立法院長”韓國瑜持續發揮兩岸關係影響力。蔣萬安一句“和平之路曲折，但值得負重前行”，道出務實者的心聲。



民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲的“馬到成功”“馬上如意”，也通俗貼切，非常接地氣。盧秀燕、桃園市長張善政等國民黨地方執政首長側重“馬上發財”等民生經濟願景，呼應地方治理的務實需求。



當馬英九的和平警語與各方“馬上幸福”的期盼交織，一個清晰共識浮現：台海和平是民生福祉的根基。這些祝詞不僅是節日問候，更是對執政者放下意識形態、重啟兩岸對話的殷切呼喚。



值此馬年，期盼台灣政治人物真正以民為念，積極推動兩岸交流融冰，讓和平雙贏的春天早日降臨台海。

