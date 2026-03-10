兩會專訪：陳曉峰談法治建設與香港優勢

港區全國人大代表、香港特區立法會議員陳曉峰（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月11日電（記者 盧哲）全國兩會在京召開，港區全國人大代表、香港特區立法會議員陳曉峰接受中評社記者專訪，分享了對法治建設與香港優勢的思考與分析。



陳曉峰提出，要讓香港的爭議解決服務發揮更大作用。同時，要思考如何將國家在法治建設方面的優秀實踐和科技成果推向世界。



陳曉峰認為，在爭議解決方面，香港具備訴訟、調解、仲裁三個維度的綜合優勢。訴訟層面，可以進一步將科技應用於法庭工作，例如利用人工智能輔助解決案件排期過長等問題。調解層面，是東方智慧的體現，香港正在積極拓展應用場景，比如參與解決體育領域的爭議。體育產業未來規模巨大，香港完全可以成為“全球南方”國家體育爭議的解決地。仲裁層面，依托《紐約公約》，在香港作出的仲裁裁決可以在全球一百五十多個國家和地區執行，國際調解院也剛剛在香港成立，這些資源都需要進一步善用和宣傳。



陳曉峰表示，在對接國家“十五五”規劃的進程中，香港首先需要確立一種主動出擊的意識。機遇與挑戰並存。除了心態上的轉變，香港還需要在制度銜接、人才培養、資源整合等方面下功夫。但總體而言，香港具備良好的基礎，只要主動作為、提前謀劃，香港一定能夠在國家“十五五”規劃中找到屬於自己的廣闊空間。



陳曉峰還強調，國家的規劃值得香港借鑒。國家幅員遼闊、人才濟濟，擁有豐富的數據支撐和深厚的戰略思考能力，能夠提出許多具有前瞻性的方向和制度安排。如果香港只局限於本地視角，不去瞭解國家在想什麼、世界在往哪裡走，就容易局限自身的發展潛力。所以香港應當站得更高一些、看得更遠一些，既要理解國家的大方向，也要思考香港如何在大格局中找到自己的定位。在此背景下，香港完全可以發揮自身優勢，走出一條既對接國家戰略、又體現本地特色的發展道路。



陳曉峰，港區全國人大代表，也是香港特區立法會現任代表法律界功能界別的立法會議員。他是特首政策組成員、創科創投基金諮詢委員會主席、法律及爭議解決服務專家諮詢組成員。陳曉峰在香港中文大學教授法律並任香港浸會大學客座教授，他曾在香港城市大學、香港大學、北京大學和清華大學教授法律。陳曉峰還是香港仲裁師協會資深會員、中國委託公證人、香港科技大學榮譽院士、香港高等教育科技學院榮譽教授。