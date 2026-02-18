【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本高市早苗內閣全體辭職 下午首相選舉
http://www.CRNTT.com
2026-02-18 08:31:10
中評社香港2月18日電／18日上午，日本高市早苗內閣全體辭職。
新華社報導，當地時間18日下午（北京時間18日中午），日本國會眾參兩院將分別舉行首相指名選舉。新當選的首相當天將組建新內閣。
日本憲法規定，眾議院選舉後第一次召集國會之際，內閣必須全體辭職。
日本國會眾議院於1月23日正式解散，2月8日舉行眾議院選舉投票。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本大胃王吃百顆元寶 賴清德驚呼
(2026-02-17 12:04:25)
美日啟動最大規模“鐵拳”演習 針對中國？
(2026-02-17 00:06:11)
日本流感病例數連續第二周達警報級別
(2026-02-16 18:14:18)
日媒：日英意下一代戰機聯合研發項目被推遲
(2026-02-16 08:07:02)
日本軍國主義復辟？邱世卿：看美國態度
(2026-02-16 00:08:56)
加速修憲擴軍，日本打開“潘多拉魔盒”
(2026-02-13 10:25:47)
馮國豪：拆解高市旋風 不是只靠抗中才打贏
(2026-02-13 00:09:44)
日媒：日本斥巨資採購的美國裝備交付一再拖延
(2026-02-12 09:34:15)