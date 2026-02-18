】 【打 印】 
日本高市早苗內閣全體辭職　下午首相選舉
　　中評社香港2月18日電／18日上午，日本高市早苗內閣全體辭職。

　　新華社報導，當地時間18日下午（北京時間18日中午），日本國會眾參兩院將分別舉行首相指名選舉。新當選的首相當天將組建新內閣。

　　日本憲法規定，眾議院選舉後第一次召集國會之際，內閣必須全體辭職。

　　日本國會眾議院於1月23日正式解散，2月8日舉行眾議院選舉投票。

