美國副總統：美方向伊朗劃定“紅線”

中評社香港2月18日電／美國副總統萬斯17日表示，當天在瑞士日內瓦舉行的美伊談判在部分議題上進展順利，雙方同意繼續接觸。美方向伊方劃定一些“紅線”，但伊方“尚未真正認可並願意協商解決”。



萬斯當天接受福克斯新聞頻道一檔節目採訪時說，美國已向伊朗明確劃定“不可逾越的紅線”，核心目標是“不希望伊朗擁有核武器，不希望核擴散”。



他強調，美國總統特朗普在處理伊朗核問題上有多種選項，包括外交談判和軍事手段。美方“非常希望”通過外交談判來解決這個問題，但“總統保留在他認為外交努力已到盡頭時宣佈談判結束的權利”。



新華社報導，美國已在中東地區部署一個航空母艦打擊群，據美國媒體報導，第二個航母打擊群正在增派途中。特朗普16日稱，他將“間接”參與美伊談判，如達不成協議，伊朗將承擔“後果”。



伊朗政府在本輪談判前重申，願達成公正平衡的協議，進而解除伊朗所遭制裁，但伊方有兩條“紅線”：一是和平利用核能的權利不可剝奪，二是導彈能力不容談判。



美國和伊朗第二輪間接談判17日在日內瓦舉行。伊朗外交部長阿拉格齊在談判結束後表示，目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前“更加清晰”。雙方還就一系列“指導性原則”達成總體共識。