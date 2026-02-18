俄美烏日內瓦首日會談結束　據報氣氛緊張

2月17日晚，在瑞士日內瓦，參與俄美烏三方談判的人員在結束首日會談後乘車離開會場。（新華社圖片） 中評社香港2月18日電／俄羅斯、美國、烏克蘭代表17日在瑞士日內瓦結束首日會談，三方沒有發表任何正式聲明，18日將繼續會談，媒體報導稱首日會談氣氛緊張。



會談閉門舉行，午後開始，傍晚結束。烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫於首日會談結束後在社交媒體上說，當天先舉行聯合會談，隨後進行分組磋商，討論聚焦於“實際議題及潛在解決方案的落實機制”。政治、軍事工作組都完成了當天的任務。



俄羅斯塔斯社援引消息人士的話報導，俄美烏三方首日會談氣氛緊張，其間還舉行了俄美、俄烏會談。



瑞士法語廣播電視台報導，瑞士聯邦副主席卡西斯出席了會談開場環節。意大利政府消息人士說，德國、法國、英國和意大利領導人的國家安全顧問也抵達日內瓦，暫無法確認他們是否與各方代表團進行了會晤。



新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基17日晚在社交媒體上說，俄羅斯當天對烏克蘭發動大規模空襲。俄方發射29枚各類導彈，其中25枚被擊落，俄方還出動近400架無人機。



澤連斯基責令烏方談判代表就這些空襲提出質詢，尤其向美方提出質詢，緣由是美方曾建議烏俄雙方停止發動空襲。他表示，烏方繼續捍衛國家主權和獨立，也準備好盡快達成一項有實質意義的協議，以結束衝突。