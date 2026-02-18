伊朗總統：伊朗不會放棄和平核工業

中評社香港2月18日電／伊朗總統佩澤希齊揚17日說，伊朗並不尋求核武器，但也不會放棄和平核工業。



據伊朗邁赫爾通訊社17日報導，佩澤希齊揚當天表示，伊朗準備好就其核工業的和平性質接受任何形式的核查。



他同時強調，伊朗不會放棄用於醫療、農業、工業等領域的和平核工業。



新華社報導，美國和伊朗第二輪間接談判17日在日內瓦舉行。伊朗外交部長阿拉格齊在談判結束後表示，目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前“更加清晰”。