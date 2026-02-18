【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗總統：伊朗不會放棄和平核工業
http://www.CRNTT.com
2026-02-18 08:55:40
中評社香港2月18日電／伊朗總統佩澤希齊揚17日說，伊朗並不尋求核武器，但也不會放棄和平核工業。
據伊朗邁赫爾通訊社17日報導，佩澤希齊揚當天表示，伊朗準備好就其核工業的和平性質接受任何形式的核查。
他同時強調，伊朗不會放棄用於醫療、農業、工業等領域的和平核工業。
新華社報導，美國和伊朗第二輪間接談判17日在日內瓦舉行。伊朗外交部長阿拉格齊在談判結束後表示，目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前“更加清晰”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國副總統：美方向伊朗劃定“紅線”
(2026-02-18 08:33:39)
英媒：美國軍艦和戰鬥機在伊朗附近集結
(2026-02-18 07:57:32)
美媒：與伊朗新一輪談判前 美繼續增兵中東
(2026-02-18 07:45:53)
特朗普：我將間接參與美伊談判
(2026-02-17 09:36:25)
與伊朗新一輪談判前 美國據報繼續增兵中東
(2026-02-17 09:04:31)
伊朗革命衛隊海軍在霍爾木茲海峽舉行演習
(2026-02-17 00:04:44)
第二輪核談判在即 伊朗外長：不屈服於威脅
(2026-02-16 17:51:28)
以色列總理：須確保伊朗不再具備鈾濃縮能力
(2026-02-16 09:02:05)
若談判失敗 傳特朗普支持以空襲伊導彈設施
(2026-02-16 08:54:10)
伊朗外長前往瑞士與美方舉行第二輪核談判
(2026-02-16 08:44:02)