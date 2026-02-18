哈馬斯：“和委會”應制止以色列違反停火協議

中評社香港2月18日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發言人哈齊姆·卡西姆17日表示，美國發起的所謂“和平委員會”應採取行動，制止以色列在加沙地帶違反停火協議的行為。



卡西姆在一則視頻聲明中說，過去數月的加沙局勢表明，以色列“只是改變了手段和方法”，其針對加沙巴勒斯坦人的“戰爭仍在繼續，在加沙發生的殺戮、流離失所、圍困和饑荒至今仍未停止”。哈馬斯呼籲“和平委員會”在其即將召開的會議上“落實其為實現加沙和平所宣佈的口號和原則”，並採取切實行動制止以色列違反停火協議的行為。



新華社報導，卡西姆還說，“和平委員會”應著手支持巴勒斯坦技術官僚委員會進入加沙，以便救濟和重建工作展開。



據美國媒體報導，美國總統特朗普發起的所謂“和平委員會”計劃於19日在華盛頓召開首次領導人會議，議程包括討論加沙地帶重建籌款等。以色列外交部17日證實，以外長薩爾將參會。以色列總理府上周說，以總理內塔尼亞胡不會參會。



特朗普1月22日同10餘個國家和地區代表在瑞士達沃斯簽署文件，啟動所謂“和平委員會”，由他本人擔任主席，並稱“和平委員會”將首先處理加沙問題，然後延伸處理“其他衝突”。有輿論認為，美方欲打造一個平行於聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。



自2025年10月加沙停火第一階段協議生效以來，以色列與哈馬斯衝突不斷，互相指責對方違反停火協議。加沙地帶衛生部門2月16日發佈的數據顯示，自協議生效以來，以軍在加沙地帶的行動已造成603人死亡、1618人受傷。