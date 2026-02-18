美伊第二輪間接談判取得進展　雙方同意繼接觸

中評社香港2月18日電／美國和伊朗第二輪間接談判17日在瑞士日內瓦舉行。美伊官員在談判結束後均表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。



第二輪間接談判在阿曼駐日內瓦外交代表機構內舉行。美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納作為美方主要代表出席談判，伊朗外長阿拉格齊率領的外交和技術代表團代表伊方出席。阿曼外交大臣巴德爾居中斡旋。



新華社報導，巴德爾在社交媒體發文說，伊朗與美國當天的間接談判就“確定共同目標和相關技術問題”取得“良好進展”。巴德爾表示，“還有許多工作要做”，各方明確了下次會議前的後續步驟。



阿拉格齊在談判結束後表示，本輪談判較上一輪取得積極進展，雙方就一系列“指導性原則”達成總體共識。目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前“更加清晰”。他表示，雙方將就潛在協議文本開展工作並交換意見，隨後再商定第三輪談判時間。



當天晚些時候，阿拉格齊在萬國宮舉行的裁軍談判會議上發言，談及與美國的第二輪談判，認為“一個新的機遇之窗已經開啟”。他同時強調，美國應立即停止以動武威脅伊朗。伊朗始終全面準備好抵禦任何威脅或侵略行為。任何針對伊朗的攻擊，其後果都不會局限於伊朗境內。



美國副總統萬斯17日表示，此輪美伊談判在部分議題上進展順利，雙方同意繼續接觸。美方向伊方劃定一些“紅線”，核心目標是“不希望伊朗擁有核武器，不希望核擴散”，但伊方“尚未真正認可並願意協商解決”。他強調，特朗普在處理伊朗核問題上有多種選項，包括外交談判和軍事手段。



另據一名不願公開姓名的美方官員向美國阿克西奧斯新聞網站披露，伊朗方面提出，將在兩周內帶著“詳細提議”重返談判，以期彌合美伊雙方“立場上存在的一些分歧”。這名官員說，美伊當天在日內瓦舉行的談判“取得進展”，但“仍有許多細節需要討論”。