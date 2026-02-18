】 【打 印】 
美聯儲理事：一段時間內保持利率穩定或合適
美聯儲大樓
　　中評社香港2月18日電／美聯儲理事巴爾表示，根據目前情況和掌握的數據，在評估新數據、不斷變化的前景和風險平衡時，一段時間內保持利率穩定可能是合適。

　　香港電台報導，巴爾表示，希望看到商品價格通脹持續回落的證據，然後再考慮進一步減低政策利率，但前提是勞動力市場保持穩定。

　　巴爾說，雖然可以合理預期推動通脹上升的關稅壓力將會減弱，但價格壓力仍然令人擔憂；最近數據表明就業市場已經趨於穩定，但與此同時，招聘處於“微妙的平衡”狀態，勞動力市場可能特別容易受到負面衝擊影響。

