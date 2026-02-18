冬奧會　中國隊獲得冬奧會男子團體追逐銅牌

2月17日，中國隊選手寧忠岩、李文淏、劉瀚彬、吳宇（從左至右）在賽後慶祝。（新華社圖片） 中評社香港2月18日電／17日下午，在2026年米蘭冬奧會速度滑冰男子團體追逐B組決賽中，中國隊以0.09秒的微弱優勢力克荷蘭隊，奪得銅牌。



這是自2006年都靈冬奧會設立團體追逐項目以來，中國隊在冬奧會該項目比賽中取得的最佳戰績，也是中國速度滑冰隊在本屆冬奧會上獲得的第二枚獎牌。此前，寧忠岩獲得了男子1000米項目的銅牌。



新華社報導，在與美國隊的半決賽中，中國隊派出了由寧忠岩、劉瀚彬和吳宇組成的陣容。這套陣容以3分52秒22的成績完賽，比美國隊慢了近8秒，中國隊無緣A組決賽。



在爭奪第三名的B組決賽中，中國隊換回了四分之一決賽的“三人組”，由李文淏替下了寧忠岩。最終，中國隊滑出了3分41秒38的成績，以0.09秒的微弱優勢力壓荷蘭隊。這個成績比四分之一決賽時的3分41秒66又提升了0.28秒。



在A組決賽中，東道主意大利隊滑出了3分39秒20的成績，比奪冠熱門美國隊快了4.51秒，斬獲金牌。美國隊獲得亞軍。



在女子團體追逐項目中，加拿大隊、荷蘭隊和日本隊分獲前三名。



四分之一決賽排在第七位的中國隊原本要和排名第八的哈薩克斯坦隊通過D組決賽爭奪第七名。由於哈薩克斯坦隊退賽，比賽被取消，中國隊直接獲得了第七名。