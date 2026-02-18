國務院查處雲南楚雄“2·17”客船傾覆事故

中評社香港2月18日電／記者從應急管理部獲悉，2月17日下午，雲南省楚雄市東華鎮蓮溪灣度假村一艘涉客船舶傾覆，船上26人落水，造成4人死亡。事故發生後，應急管理部要求盡快核實核清傷亡人數，全力救治傷員，徹查原因，嚴肅追責問責，舉一反三，堅決防止此類事故再次發生。



新華社報導，國務院安委會辦公室決定對該起事故查處實行掛牌督辦，要求雲南省按照“四不放過”的原則，組織對該起事故提級調查，依法依規嚴肅追責問責。



此次事故具體原因調查和善後工作正在進一步進行中。