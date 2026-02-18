【
莎拉·杜特爾特：我將競選菲律賓總統
2026-02-18 13:16:47
中評社香港2月18日電／菲律賓副總統莎拉·杜特爾特18日正式確認將參加2028年總統大選。
莎拉是菲律賓前總統杜特爾特的長女。她在當天舉行的新聞發布會上說：“我是莎拉·杜特爾特，我將競選菲律賓總統。”
新華社報導，莎拉·杜特爾特表示，其競選綱領將聚焦確保政府治理更加高效、回應民眾關切。
菲律賓憲法規定，總統任期為六年，不得連任。現任總統馬科斯的任期將於2028年屆滿。
