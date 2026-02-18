高雄市長爭霸戰　賴瑞隆柯志恩近期支持度變化

中評社台北2月18日電／年底高雄市長選戰，由民進黨“立委”賴瑞隆對決國民黨“立委”柯志恩。外界認為柯志恩形象、知名度都比賴瑞隆高、藍軍在高雄有勝算。



《中時新聞網》報導，整理近期發布的高雄市長選舉民調，可一睹賴、柯兩人的支持度變化。



高雄市長選舉最新民調，是《東森新聞》於本月10日發布的民調。結果顯示，賴瑞隆支持度45.5%、柯志恩26.2%，雙方差距近20個百分點。不過，有高達28.3%受訪者表示“無法選出／拒答”，顯示這群“關鍵中間選民”將成為未來決定勝負的核心變數。而在問到“誰最可能當選高雄市長？”看好賴瑞隆當選的有47.2%、看好柯志恩則是20.3%，



該調查由《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司發布，調查範圍為高雄市，訪問對象為年滿20歲以上市民；訪問期間為2月3日至9日，採住宅電話分層比例隨機抽樣並搭配後二碼隨機方式抽取樣本，有效樣本1,070份，在95%信心水準下抽樣誤差約±3個百分點，並依高雄市人口統計資料針對行政區、年齡與性別進行加權。



在這之前，新頭殼新聞網站於2日公布高雄市長民調，結果顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6個百分點，無明確意見者占23.8%。在看好度方面，有55.8%認為是賴瑞隆當選，僅23.9%認為是柯志恩。進一步，以政黨傾向交叉分析“市長看好度”可以發現，綠營支持者有高達87.7%看好賴瑞隆，而藍營支持者僅63.8%看好柯志恩，白營支持者則分別有48.7%看好賴瑞隆、42%看好柯志恩。



該民調由新頭殼委託山水民意研究公司於1月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。



1月13日民進黨初選結果出爐，確定由賴瑞隆出線。《ETtoday民調雲》隨即進行民調，並於1月19日公布。民調顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，另有6.4%的市民表示不投票或投廢票、11.9%表示不知道或沒有意見。



《ETtoday民調雲》調查的時間為1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。