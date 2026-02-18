奪銀被問丟金　谷愛凌回擊媒體“很荒謬”

中評社北京2月18日電／16日晚，在大跳台決賽後的新聞發佈會上，有外國記者問谷愛凌“覺得自己是贏得兩枚銀牌，還是丟掉兩枚金牌？”對此，谷愛凌直接回應“這種想法很荒謬”。谷愛凌表示：“我是歷史上最成功的自由式滑雪女運動員，我覺得這個事實本身就是答案”。



新華社報導，米蘭冬奧會上，谷愛凌先後在自由式滑雪女子坡面障礙技巧和女子大跳台兩個項目上摘得銀牌。自北京冬奧會以來，她個人獲得的冬奧獎牌已達兩金三銀，成為全世界自由式滑雪女運動員中首位五枚奧運獎牌得主。



“贏得奧運獎牌對每位運動員來說都是改變人生的經歷。做到五次，難度是指數級增加的。每一枚獎牌對我來說都一樣難，但是其他人的期待在升高。所以，‘丟掉兩枚金牌’這個視角，坦白說我覺得這種想法很荒謬。我在展現最好的自己，我在做前所未有的事情，這已經足夠好了。”



本屆冬奧會上，谷愛凌參加三個項目的比賽，分別是坡面障礙技巧、大跳台和U型場地技巧，其中大跳台是她最後決定參加的比賽。米蘭冬奧周期，她從未參加過國際雪聯旗下的大跳台賽事。這是她四年來第一次站上大跳台國際賽場。



大跳台決賽後，谷愛凌說：“今天我覺得最重要的一點是，我敢上場。原本我沒計劃要賽大跳台，但既然已經到了，能上場，為什麼不去試試？為什麼不讓世界看到最好的自我？無論輸贏，能讓世界看到我敢上場，這已經是我的金牌了。”



谷愛凌最終能參加大跳台比賽，是由賽事規則體系和她個人參賽意願決定的。根據國際雪聯公佈的米蘭冬奧會資格體系，自由式滑雪坡面障礙技巧和大跳台實行合併配額管理。從最終公佈的配額結果來看，中國隊在女子坡面障礙技巧/大跳台項目中獲得4個名額，達到單隊參賽上限，實現滿額參賽。



具體到個人層面，谷愛凌在坡面障礙技巧積分榜中排名靠前，獲得一個合併類別的奧運名額。由於坡面障礙技巧和大跳台共用同一個配額，她在獲得資格後即可同時報名參加這兩個項目的比賽。



按照賽程安排，本屆冬奧會自由式滑雪項目依次進行坡面障礙技巧、大跳台和U型場地技巧比賽。谷愛凌最具優勢的U型場地技巧最後進行。冬奧會開賽前，外界普遍關注她是否會在比完第一項後，為降低受傷風險而放棄賽程中段的大跳台比賽，以全力備戰U型場地技巧的比賽。但是，谷愛凌選擇了站上大跳台，並為中國代表團又一次摘得銀牌。