伊朗邊談判邊軍演釋放何種信息？

中評社北京2月18日電／伊朗和美國17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接談判。與此同時，在美國不斷加碼對伊軍事威脅的情況下，伊朗武裝力量16日至17日在霍爾木茲海峽舉行實兵演習。伊美雙方如何評價最新談判進展？伊方軍演涵蓋哪些內容？此次軍演釋放何種信息？



談判進展如何



新華社報導，伊朗外長阿拉格齊率領的伊方代表團17日在瑞士日內瓦與美國代表團舉行第二輪間接談判。美國總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納作為美方主要代表參加，阿曼外交大臣巴德爾居中斡旋。



美伊官員在談判結束後均表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，雙方同意繼續接觸。



阿拉格齊表示，本輪談判較上一輪取得積極進展，雙方就一系列“指導性原則”達成總體共識。目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前“更加清晰”。他表示，雙方將就潛在協議文本開展工作並交換意見，隨後再商定第三輪談判時間。



當天晚些時候，阿拉格齊在萬國宮舉行的裁軍談判會議上發言強調，美國應立即停止以動武威脅伊朗。伊朗始終全面準備好抵禦任何威脅或侵略行為。任何針對伊朗的攻擊，其後果都不會局限於伊朗境內。



美國副總統萬斯稱，此輪美伊談判在部分議題上進展順利，雙方同意繼續接觸。美方向伊方劃定一些“紅線”，核心目標是“不希望伊朗擁有核武器，不希望核擴散”，但伊方“尚未真正認可並願意協商解決”。他強調，特朗普在處理伊朗核問題上有多種選項，包括外交談判和軍事手段。



另據一名不願公開姓名的美方官員向美國阿克西奧斯新聞網站披露，美伊當天在日內瓦舉行的談判“取得進展”，但“仍有許多細節需要討論”。



軍演涵蓋哪些內容



美國在與伊朗對話的同時，繼續加碼對伊朗的軍事威脅，正從加勒比海向中東地區調遣第二支航母打擊群。另據以色列媒體17日報導，美軍過去一天向中東地區調派數十架戰鬥機，其中包括F-22、F-35和F-16戰鬥機。



在外交談判與軍事對峙並行的局面下，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍16日開始在霍爾木茲海峽舉行實兵演習，17日演習繼續。

