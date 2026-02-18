韓國瑜、江啟臣合體發福袋　藍營大老喊話挺他

中評社台北2月18日電／“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣，大年初二於台中豐原慈濟宮合體發放福袋。兩人連續三年同台豐原，韓國瑜笑稱江啟臣像年糕一樣“黏”，每年都邀他回來與鄉親見面；藍營大老廖了以致詞時則不忘公開喊話力挺江啟臣。



據《中時新聞網》報導，江啟臣與“立委”楊瓊瓔自大年初一起便各自奔波行程。初二這天，江啟臣回到自家大本營豐原，加上韓國瑜現身，現場一早湧入大批民眾，被戲稱宛如來看五月天演唱會。 媒體詢問江啟臣有韓國瑜陪同，是否氣勢大增？他四兩撥千金：“我們每天元氣滿滿、默契十足。院長來是我們的福氣，希望鄉親每天開心。”



韓國瑜笑曝：“過年要吃年糕，江啟臣副院長每年比年糕還黏說：‘院長你要來豐原跟大家拜年’，我說我來這裡要二小時耶，他說‘不行，我們豐原慈濟媽非常靈驗，人很熱情，希望你能來。’”



是否替江啟臣拉抬選情，韓國瑜表示此行純粹向鄉親父老拜年，無需政治聯想，但仍不忘稱讚江啟臣：“多年來深耕地方、在‘立法院’的表現，以及在國際舞台推銷台灣民主的努力，大家都有目共睹。江啟臣副院長是非常棒的人才，也是豐原地區、大台中最棒的民意代表，非常榮幸能一起在‘立法院’合作打拚，希望新的一年‘國會’愈來愈和諧。”



韓國瑜一旁是出身豐原、曾擔任兩屆台中縣長的藍營大老廖了以，廖了以除了向豐原鄉親拜年，也不忘力挺江啟臣，高喊：“未來縣長選舉唯一支持江啟臣。”