韓國統一部：向朝鮮放飛無人機“極其危險”

中評社北京2月18日電／韓國統一部長官鄭東泳18日在新聞發佈會上說，根據負責調查民間無人機“侵入朝鮮”一事的韓國軍警聯合調查特別工作組公佈的調查結果，三個民間人士共四次向朝鮮放飛無人機。這些行為意在煽動敵對與衝突，“極其危險”。



新華社報導，鄭東泳說，調查結果顯示，三個民間人士分別於2025年9月27日、11月16日、11月22日和2026年1月4日晚在仁川市江華島往朝鮮方向放飛無人機。其中，第一次和第四次放飛的無人機墜落在朝方境內，2025年11月兩次放飛的無人機飛行至朝鮮開城上空後返回韓國坡州。



鄭東泳說，前任尹錫悅政府曾策動先後11次向朝方敏感地區放飛18架無人機，試圖誘導朝鮮對韓國進行攻擊，這是極其魯莽和危險的行為。此次無人機“侵入朝鮮”事件再次發生，韓國政府將嚴肅對待，並向朝方正式表示遺憾。



他說，目前正對無人機放飛者、無人機製造企業負責人等三名嫌疑人進行調查。此外，涉及此事的情報司令部現役軍人及國家情報院職員也正接受調查。



據朝中社1月10日報導，朝鮮人民軍總參謀部發言人1月9日發表聲明說，繼2024年10月製造平壤上空無人機入侵事件後，韓國在新年伊始放飛無人機侵犯朝鮮領空，再次進行嚴重挑釁。隨後，韓國成立軍警聯合調查特別工作組對該事件展開調查。



鄭東泳說，為防止類似事件再次發生並預防韓朝邊境地區出現軍事緊張局面，韓國政府將強化有關處罰規定，並推進修訂法律，明確禁止無人機侵入行為。統一部將與邊境地區地方政府共同構建更加嚴密的和平安全網絡，並與軍方合作，先行研究並推進恢復韓朝《9·19軍事協議》。