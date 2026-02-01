快評：台灣主流民意盼和平 兩岸春天自有時

中評社快評/新春佳節，萬象更新。在兩岸關係依然複雜嚴峻的當下，台灣的政治發展和民心所向，值得高度關注。從馬英九“兩岸和平，人民平安幸福”的樸素願望，到蔣萬安“只要雙城好，兩岸就會好”的務實期盼；從國民黨推動國共智庫時隔近十年重啟交流，到台灣各地縣市首長以“馬上發財”等賀詞向中評社讀者拜年——這些跨越黨派的聲音共同交織成台灣社會最真實的主流民意：要和平、要發展、要交流、要合作。



島內多份民調顯示，近九成台灣民眾認為必須維持兩岸溝通管道，即便是民進黨支持者，也有高達75%的人主張不應中斷對話。去年台灣民眾赴大陸人次接近500萬，許多人用腳步表達了對交流的期待。這些數字背後，是台灣同胞對和平安定的渴望，對兩岸關係走出低谷的期盼。



值得關注的是，春節前夕，國共兩黨智庫論壇在北京舉行，聚焦旅遊、產業合作、環境永續等民生議題，提出15條共同意見。論壇結束次日，大陸即宣佈將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。這一連串積極信號順應了兩岸同胞期盼往來正常化的需求，也讓民眾切身感受到交流合作帶來的實惠。正如論壇在立春時節舉辦所寓意的：暖意初萌，蓄勢而生。



兩岸同胞同根同源、同文同種，命運與共。當前台海局勢雖仍有風雨，但要和平、要發展的民意不可違。只要兩岸共同努力，持續釋出善意、推動交流對話，堅冰終將消融，春暖花開自有時。馬年象徵行動力，期待兩岸把握時機，以合作代替對抗，共同為台海謀和平、為同胞謀福祉！

