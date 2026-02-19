美媒：美國正在從敘利亞全面撤軍

中評社香港2月19日電／據美國《華爾街日報》18日報導，美國正在從敘利亞撤出其約1000名士兵，以結束在敘利亞長達10年的駐軍。



報導援引多名美國官員的話說，美軍已於近日完成從敘利亞靠近約旦、伊拉克邊境地區的坦夫軍事基地以及敘東北部的沙達迪軍事基地的撤離行動，將在未來兩個月內從剩餘的在敘駐點撤離。



美國官員表示，鋻於美國所支持的、由敘利亞庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”幾近“解散”，特朗普政府已決定美國不再有必要在敘利亞保持軍事存在。與此同時，美國希望加強同敘利亞過渡政府的外交關係。



新華社引述報導，美國此次撤軍與美方準備在與伊朗談判破裂時對伊發動軍事打擊沒有關聯。伊朗也曾威脅稱，如果美國發動空襲，將對駐紮在中東地區的美軍進行報復。



2014年9月，美國召集多國組建打擊極端組織“伊斯蘭國”的國際聯盟，對敘利亞和伊拉克境內“伊斯蘭國”目標實施空襲。2015年，美國開始在敘東北部駐軍，並支持“敘利亞民主力量”。



2024年12月敘政局劇變後，敘過渡政府與美政府改善兩國關係。2025年11月，敘利亞政權領導人沙拉訪問美國，成為1946年敘利亞獨立以來首位訪美的敘領導人。敘過渡政府還與美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟簽署政治合作宣言，確認敘利亞“在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的夥伴地位”