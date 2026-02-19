日本行使集體自衛權介入台問題　中方將痛擊

中國常駐聯合國代表傅聰（资料图片） 中評社香港2月19日電／中國常駐聯合國代表傅聰18日在《聯合國憲章》和加強聯合國作用特別委員會2026年屆會一般性辯論上發言時強調，日本無論以任何借口行使“集體自衛權”介入台灣問題，都將構成對中國的侵略，中方必將迎頭痛擊。



新華社報導，傅聰說，《聯合國憲章》確立了禁止使用武力或武力威脅的國際法基本原則，該原則對捍衛戰後國際秩序、避免第三次世界大戰具有重要作用。值得警惕的是，近來日本領導人逆歷史潮流而動，公然將中國台灣與日本“存亡危機事態”相關聯，並臆想依據日美同盟關係作出應對，妄圖借所謂“集體自衛權”武力介入台灣問題。



傅聰指出，有關謬論在法律上站不住腳，台灣是中國不可分割的領土，如何解決台灣問題是中國的內政，他國無權干涉，更無權使用武力進行所謂的“自衛”。有關謬論背棄日本作為戰敗國必須履行的國際義務，違反《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》規定的戰敗國義務。有關謬論違反《聯合國憲章》規定的尊重各國主權和領土完整、不干涉內政的基本原則，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁。有關謬論應當引起所有愛好和平國家的警惕和反對，日本無論以任何借口行使“集體自衛權”介入台灣問題，都將構成對中國的侵略，中方必將迎頭痛擊。