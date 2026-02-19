美軍據報已準備好“最早本周末”打擊伊朗

美國航母（資料圖片） 中評社香港2月19日電／據美國媒體18日報導，儘管美國總統特朗普尚未作出是否對伊朗發動軍事行動的最終決定，但美軍方已做好最早在本周末對伊朗發動打擊的準備。



據美國全國廣播公司和有線電視新聞網援引知情人士的話報導，美國家安全高級官員已告訴特朗普，軍方已準備好最早在本月21日對伊朗發動打擊。白宮正在權衡風險升級後帶來的政治和軍事後果。



報導說，未來3天內，美國防部將暫時調離在中東地區的部分人員至歐洲或返回美國，以防伊朗可能採取行動或反擊。



新華社報導，當天早些時候，白宮新聞秘書萊維特在記者會上表示，“可以提出許多理由和論點對伊朗發動打擊”，但外交方式始終是首選。她還說，伊朗與美國達成協議將“非常明智”。



美國阿克西奧斯新聞網站18日報導說，目前沒有任何跡象表明美國與伊朗的外交談判會取得突破，與此同時，越來越多的證據表明美對伊軍事行動“迫在眉睫”。如果美國對伊朗發動軍事行動，很可能是一場為期數周的大規模行動。美國和以色列很可能將聯合行動，其規模將比去年6月“12日戰爭”大得多。



目前，美國已在中東地區部署一個航空母艦打擊群，第二個航母打擊群正在部署。據報導，美軍還在中東地區部署了十多艘其他類型軍艦、數百架戰鬥機和多套防空系統，並動用超過150架次的軍用運輸機將武器裝備和彈藥運往中東。