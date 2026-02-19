何時與李四川合體拉抬選情？蔣萬安這樣回應

中評社台北2月19日電／台北市長蔣萬安19日大年初三拜廟行程不停歇，被問及民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌今天也在台北市拜廟，外界期待他何時與台北市副市長李四川合體，啟動雙母雞模式拉台選情，以及走出台北市達到外溢效果，蔣萬安皆笑著強調，祈求台北市“四時無災、八節有慶、合境平安”，更重要“國家”要風調雨順、“國泰民安”。



據《中時新聞網》報導，蔣萬安今天展開一連串的拜廟行程，早上先到鬆山霞海城隍廟、台北府城隍廟，再來到鬆山慈祐宮， 被問及柯文哲、黃國昌上午9時赴台北萬華龍山寺參拜， 外界也期待他跟李四川什麼時候可以合體啟動雙母雞模式來拉台選情。



蔣萬安表示，今天大年初三，習俗上面是“睏到飽”，但是一早他還是一樣，再一次來到台北市的各宮廟參拜以及向所有的市民朋友拜年，所以今天很高興，包括議長戴錫欽、議員秦慧珠以及幾位議員參選人，一同在鬆山區各宮廟參拜，最重要也是祈求台北市在新的一年四時無災、八節有慶、合境平安。



至於如何看待在大選擔任重要角色，會有外溢效果走出台北市，蔣萬安先是笑了一下回應，大年初三，過年期間都是講好話，也希望就是到各宮廟走訪，除了拜年以外，剛也提到，大家共同心願，祈求台北市四時無災、合境平安、八節有慶，更重要“國家”要風調雨順、“國泰民安”。