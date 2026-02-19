中國代表：國際社會比以往更需遵守聯合國憲章

中評社香港2月19日電／中國常駐聯合國代表傅聰18日在《聯合國憲章》和加強聯合國作用特別委員會2026年屆會一般性辯論上發言時表示，面對變亂交織的國際形勢，堅持多邊主義、加強聯合國作用、改革完善全球治理是各國共同期盼，國際社會比以往任何時候都更需要遵守《聯合國憲章》，維護聯合國權威。



新華社報導，傅聰說，中方提出全球治理倡議，呼籲奉行主權平等，遵守國際法治，踐行多邊主義，倡導以人為本，注重行動導向。中方願以全球治理倡議為指引，與各方共同維護《聯合國憲章》宗旨和原則，踐行共商共建共享的全球治理觀，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。



傅聰指出，維護國際和平與安全是《聯合國憲章》的宗旨之一。中方提出的全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為彌補全球和平赤字、破解安全困境提供了中國方案。中國願同世界各國一道，積極落實倡議，協力應對各類傳統與非傳統安全挑戰。



傅聰表示，調解是《聯合國憲章》規定的爭端解決重要方式之一。為因應國際社會通過調解解決國際爭端的需求，中方與志同道合國家共同倡議建立的國際調解院，已於2025年10月20日在中國香港開業運營。國際調解院踐行《聯合國憲章》宗旨和原則，填補了國際調解領域機制的空白，是國際法治領域的創新之舉，為完善全球治理提供了重要法治公共產品。中方歡迎更多國家加入國際調解院，歡迎更多國家和國際組織與國際調解院開展合作，共同為和平解決國際爭端貢獻力量。