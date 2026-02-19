星島：機械人進步神速　商業化非遙不可及

春晚机器人表演 中評社香港2月19日電／今年央視春晚的舞台上，人形機械人再度成為焦點。從去年扭秧歌的初露鋒芒，到今年以更擬人、更協調的步態完成後空翻、跨越障礙等高難度動作，僅僅一年時間，技術的躍升令人驚歎。這直觀地表明，中國機械人產業早已跨越“實驗室概念”階段，在實際應用層面取得了長足進展；從全球視野觀之，中國在該領域的表現亦已居領先地位。



星島日報今天社論指出，在內地，大力發展機械人產業已成為政府與業界的堅定共識。先說政策層面，“具身智能”去年首次被寫入《政府工作報告》，獲賦予“未來產業”的戰略地位；至於產業層面，據工信部數據，去年內地具備完整生產能力的“整機企業”已超過140間，發布產品逾330款。



中國人形機械人產業的崛起，離不開一條完整且高效的供應鏈體系，這正是我們的獨特優勢。儘管機械人目前尚未大規模進入普通家庭，但也早已超越純粹的“科技展品”階段。



無可否認，從當前應用來看，人形機械人多集中於搬運、迎賓等相對單一的場景，但這已足夠令人振奮。放眼全球，包括中國在內的許多國家均面臨人口老化、勞動力短缺的挑戰，機械人產業適時崛起，長遠將有效補充乃至提升社會生產力。



社論說，當然也須理性看待，機械人產業仍處於發展初期。業界普遍承認，當前產品高度依賴特定場景訓練，“智能”水平相對有限，且在續航能力、運行可靠性和靈巧度等方面仍有明顯不足。



展望未來，這個產業的大規模商業化應用，已非遙不可及的夢想。據內地諮詢企業賽迪顧問所指，內地人形機械人價格近年持續下跌，全尺寸產品已由2023年的百萬元門檻，降至最近的10萬元至20萬元之間。 可以預期，隨著技術迭代加速與成本逐步下降，人形機械人走進尋常百姓家的一天，正漸行漸近。