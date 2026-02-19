“我跳得太好了”　徐夢桃冬奧會衛冕創歷史

2月18日，中國選手徐夢桃在比賽中。（新華社） 中評社香港2月19日電／“自由式滑雪空中技巧第一個衛冕冠軍！冬奧會！”當112.90分的成績定格在大屏幕上，35歲的徐夢桃站在利維尼奧的雪地上，手舉國旗，振臂高呼。



隨後，她面對鏡頭，用那句四年前感動無數人的疑問句，動情問道：“我還是第一名嗎？我怎麼做到的？我跳得太好了！”



從北京冬奧會到米蘭冬奧會，從“我是第一嗎”到“我還是第一嗎”——徐夢桃用一枚沉甸甸的金牌，完成了從追夢人到衛冕者的蛻變。



這是一次不同尋常的衛冕。



利維尼奧的大雪，讓17日的資格賽推遲，改為18日與決賽同一天舉行，這對參賽選手的體能是一場考驗。



當天上午結束的資格賽中，徐夢桃、孔凡鈺、邵琪、陳梅婷四名中國女將順利晉級決賽，中國隊展現出強大的集團優勢。“還是保持專注，決賽會更好。”資格賽後，徐夢桃眼神堅定。



新華社報導，決賽首輪，競爭異常激烈。澳大利亞名將丹妮爾·斯科特第一跳拿到117.19分的超高分，領跑全場。孔凡鈺、徐夢桃、邵琪發揮穩定，攜手闖入由首輪前六名組成的“大決賽”。斯科特與徐夢桃同齡，第四次征戰冬奧會，賽前狀態極佳。這場對決注定精彩非凡。



最終決戰，一跳定乾坤。



“大決賽”第三位出場的徐夢桃，站在熟悉的起點上，深吸一口氣，出發、加速、騰空——她以這套練習過無數遍的向後翻騰三周轉體三周，在空中劃出完美的軌跡。



落地！穩穩站住！



112.90分！當分數亮出的那一刻，全場沸騰。徐夢桃仰天振臂！



此時，邵琪以101.90分暫列第二，隨後出場的孔凡鈺拿下101.31分，中國姑娘們暫時包攬前三！



最後一位出場的澳大利亞人斯科特，做出與徐夢桃同樣的動作——但落地時身體後仰，手觸雪面，最終摘銀。這是斯科特此前三屆冬奧會從未企及的高度。邵琪獲得一枚銅牌。



這一刻，場下的徐夢桃手舉國旗，與隊友相擁。徐夢桃成為冬奧會自由式滑雪空中技巧歷史上首位成功衛冕的選手！中國代表團在米蘭冬奧會上迎來第二枚金牌！



本賽季，35歲的徐夢桃狀態火熱，還獲得了世界盃總冠軍。“對自由式滑雪熱愛的背後，是每一個人對我的托舉。我無比相信教練員，相信團隊，今天所有的一切都是剛剛好！”徐夢桃說。



頒獎儀式上，當五星紅旗冉冉升起，這位五戰冬奧的“老將”已成淚人。此刻，她不再是那個“終於拿到金牌”的追夢人，而是那個“依然站在頂峰”的衛冕者。