退休前最後出手！巴菲特减持蘋果、亞馬遜

巴菲特（新華社 資料圖片） 中評社香港2月19日電／根據17日公布的監管文件，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）揭露2025年第4季投資組合變動，由於這是巴菲特卸任執行長前最後一次持股更新，市場關注度大幅升溫。其中最受矚目的動作，是持續調節大型科技股部位，包括蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）。



《中時新聞網》報導，文件顯示，波克夏在去年底出售約1030萬股蘋果股票，約占原持股的4.3%。事實上，自2023年底以來，公司便逐步降低對蘋果的持股比重。不過，即便連續減碼，蘋果仍是波克夏目前最大的一筆股權投資。



除了蘋果之外，波克夏也進一步降低亞馬遜持股。文件指出，公司在第四季出售約770萬股亞馬遜股票，占原持股比例逾四分之三。亞馬遜持股市值也從去年第三季末約21億美元，降至最新的4.57億美元，目前剩餘持股約230萬股。



此次申報文件同時具有歷史意義，因為這是巴菲特卸任執行長前最後一次更新投資組合。



值得注意的是，在減持科技股的同時，波克夏也出現新的布局。文件顯示，公司在截至12月的三個月內買進約510萬股《紐約時報》，投資金額約3.517億美元。巴菲特曾於2020年出清多數報紙相關投資，並直言報業前景不佳。不過他當時也提到，具備全國性品牌與影響力的媒體，例如《紐約時報》或《華爾街日報》，仍可能保持競爭力。