蔡英文自稱“像退休老人”　秀拔蔥照網友點讚

中評社台北2月19日電／蔡英文卸任快滿2年，除在社交平台分享日常，也會“海巡”回覆網友留言。蔡英文19日也分享自己爬山、割菜的影片，貼文僅發布一小時，就吸引破2萬名網友點讚互動，人氣可見一斑。



據《中時新聞網》報導，蔡英文19日在臉書、Threads上分享自己爬山、摘菜的照片與影片，她表示，鄰居邀請她到他們的菜園，自己拔菜，在過年的大魚大肉之中，也為自己補充一點綠色蔬菜。蔡也調侃表示“我越來越像一個退休的老人⋯⋯(｡ ́︿ ̀｡)，會嗎？”



喜愛毛小孩的蔡英文也分享自己爬山時，與狗狗同樂的畫面。 穿著一身俐落便服的她，也拿出刀子到農田割菜，只見兩刀、三刀就將蔬菜割下，讓她相當有成就感。



蔡英文也戴上白手套開始彎腰“拔蔥”，更笑稱過年的“加菜”要自己拔。她也在Threads附上自己燦笑握著大蔥的照片，和網友分享表示：“你們看，這個蔥這麼大！”



貼文甫出一小時，便吸引超過2萬名網友點讚互動，紛紛表示“每天爬山運動、四處旅遊、遛狗摸貓，還不忘推廣台灣產業，氣色好到完全不像退休人士，反而像是開啟人生第二春”、、“聽我說，如果真的沒事情做，我們可以全民投票讓你再去選個‘總統’一次”、“割了好大一把‘蔥’！讚啦”。