中國遊客赴日銳減 他國客源補位策略效果存疑

中評社香港2月19日電／共同社報導，1月訪日外國人較上年同期下滑，中國遊客減少的影響愈發明顯。在日中關係惡化的背景下，中國遊客避免前往日本，不僅團隊遊客減少，影響也波及自由行遊客。迎來被視為旺季的2月春節，本應人滿為患的熱門旅遊地也不復往年景象。日本政府的策略是通過吸引歐美、澳大利亞等他國遊客來彌補缺口，但補位效果可能不盡如人意，面臨調整戰略的壓力。



去年12月訪日中國人較上年同期減少45.3%，而今年1月降幅擴大至60.7%。各地百貨公司的免稅商品銷售額下降等，影響擴大。大阪觀光局的相關負責人坦言：“大阪府內中國遊客占比在全國領先，要用其他國家遊客來彌補減少部分非常困難。”大阪一家禦好燒連鎖店的負責人表示：“銷售額下滑了。”



報導指出，日本政府一直認為，對於中國遊客減少，要通過促進從更多國家和地區吸引遊客來維持旅遊業。觀光廳高層強調：“1月份也有其他國家的遊客增加，總體來看與去年相比變化不大，幾乎可以彌補。”



據中國媒體報導，“春運”第一周（2月2日至8日）中國與日本間的航班較上年同期減少49.2%。在大型旅行社統計的中國人出境游熱門目的地榜單中，日本跌出前十。進一步減少的風險令人擔憂。



大和綜研經濟學家山口茜預測，2026年訪日外國人可能低於2025年的4268萬人次，約為4200萬人次。不過她認為“像美國等有提升空間的國家較多”，指出需要儘快推進地方的酒店建設和人才確保等工作，從東亞圈以外地區吸引回頭客。