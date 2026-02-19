國務院兩部門緊急視頻會防範煙花爆竹安全隱患

中評社香港2月19日電／國務院安委辦、應急管理部19日召開緊急視頻調度會，要求高度重視防範煙花爆竹安全風險，嚴格落實煙花爆竹“五個嚴禁、三個務必”八項硬措施，抓實全鏈條安全監管，堅決避免各類事故發生。



新華社報導，針對江蘇東海、湖北宜城煙花爆竹爆燃事故暴露出的違規行為，要加強事故警示並層層傳導到鄉鎮街道和每一個煙花爆竹零售點。要深刻吸取事故教訓，嚴禁“下店上宅”經營煙花爆竹，嚴禁超量儲存，嚴禁將產品擺放至店外，嚴禁在零售店周邊100米內燃放試放，嚴禁在禁放區及人員密集場所燃放煙花爆竹；務必專人現場盯守，務必嚴控進店人數，務必張貼“五個嚴禁”警示標語。要堅決防止把隱患排查異化成形式主義動作，提高排查針對性、專業性。要盯住煙花爆竹零售店舖等重點部位，盯住初五、元宵節等重點時段，把各項措施落實到具體場所、具體點位、具體人員。



會議要求，要“一竿子插到底”暗訪檢查壓實責任。各地要充分發揮安委辦職能，深入重點地區、零售點位、儲存庫房進行突擊檢查，對問題突出的通報、約談、曝光，並將工作情況納入年度中央安全生產考核。要對所有煙花爆竹點嚴格排查、嚴格執法。省市縣三級應急部門要抽調力量成立檢查組下沉一線，對每一個煙花爆竹點尤其是有人員居住的店舖進行全面排查，做到全覆蓋、無死角、無盲區。要抓緊抓實全鏈條監管特別是燃放安全。



各地要加強煙花爆竹“產儲運銷”和燃放全鏈條安全管控，特別是燃放安全問題，嚴厲打擊在煙花爆竹店舖周邊、人員密集場所、高層建築等高風險區域違規燃放行為。要緊盯煙花爆竹零售點這個“末梢”，加大鄉鎮街道及村社區安全管理力度，及時消除違規燃放、人員聚集等安全隱患，引導群眾“定時定點”有序燃放。