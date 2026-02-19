發動內亂計劃落空　尹錫悅一審逃過死刑

中評社香港2月19日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案一審19日宣判，尹錫悅被判處無期徒刑。



首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭當天作出上述宣判。審判庭認為，尹錫悅宣佈緊急戒嚴，意圖通過動員軍隊封鎖國會大樓並抓捕主要政界人士，使得國會陷入癱瘓。審判庭認定尹錫悅向國會派遣軍隊發起暴動的事實，並表示，由於宣佈緊急戒嚴的目的在於使憲法機構功能癱瘓，故構成內亂罪。



負責調查該案的獨立檢察組上月13日請求法院對尹錫悅判處死刑。審判庭就量刑理由表示，尹錫悅親自主導犯罪行為，並讓不少人參與其中。緊急戒嚴事態造成巨大的社會成本，被告人卻未進行反省。但鋻於被告人並無週密計劃、儘量避免動用暴力、幾乎沒有發生直接施暴等情況，而且大部分計劃落空、無犯罪前科、長期從事公職等，這些均被視為可考慮的有利情節。



尹錫悅涉嫌與前國防部長官金龍顯等人合謀，在不存在戰爭、事變或類似國家緊急狀態徵兆的情況下實施違憲、違法的緊急戒嚴，企圖擾亂國家憲政秩序並製造暴亂。他還涉嫌動員戒嚴部隊和警力封鎖國會，妨害國會就解除緊急戒嚴進行表決，企圖抓捕政界人士及中央選舉管理委員會職員。



另外，金龍顯因涉嫌執行內亂重要任務而被判處有期徒刑30年。