尹錫悅辯護人譴責無期徒刑判決 檢方或抗訴

中評社香港2月19日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案一審被判無期徒刑後，尹錫悅辯護人方面強烈譴責稱，這是為既定結論而走過場行為。內亂案獨立檢察組方面則評價稱，這是有意義的判決，但同時就事實認定和量刑表示遺憾，暗示將提起抗訴。



尹錫悅辯護人團在法院宣判後隨即發表立場資料稱，無法尊重審判庭的判斷，這不過是純碎的作秀而已。法院最終屈服於被煽動的輿論和企圖肅清政敵的政治權力。通過過去一年多來的庭審，已經證明了宣佈緊急戒嚴是總統為了挽救陷入危機的國家而作出的決斷，但審判庭卻對此置之不理。



辯護人團主張法院包庇李在明和執政黨共同民主黨方面的政治人士，卻對尹錫悅進行不公正裁決，並提出，真相有朝一日總會大白，將不屈于謊言和虛假而最終鬥爭到底。尹錫悅辯護律師尹甲根表示，將與尹錫悅和其他辯護人討論後決定是否提起上訴。



內亂案獨檢組就法院宣判結果表示，這是“有意義的判決”，但在事實認定和量刑方面相當令人遺憾，暗示將提起抗訴。對於所有被告人的量刑結果均不及檢方的量刑建議，獨檢組表示將另發立場文件表態。



獨立檢察組上月13日請求法院對尹錫悅判處死刑。首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭當天就該案作出一審判決，判處尹錫悅無期徒刑。