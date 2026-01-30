快評：對台軍售影響訪華　特朗普將做讓步？

特朗普16日晚間在“空軍一號”上對記者說，他正與中方討論對台軍售問題，將很快作出決定。(電視截圖 中評社快評／美國總統特朗普16日晚間在“空軍一號”上對記者說，他正與中方討論對台軍售問題，將很快作出決定。特朗普計劃於今年4月訪問中國，對台軍售作為中美關係中的一個關鍵、敏感議題，向來受到關注。



去年12月，特朗普政府宣布了價值超過110億美元的對台軍售計劃，其中包括“海馬斯”遠程精準打擊系統、反裝甲型無人機導彈系統以及標槍反甲導彈等。英國“金融時報”本月6日披露，美國正為台灣籌備另一筆高達200億美元的軍售案。



中國大陸去年12月末在台灣周邊舉行了一次大規模圍島軍事演習。本月早些時候中美元首通話時，中方特別敦促“美方務必慎重處理對台軍售問題。”



美國官員放話，特朗普希望在預定4月第1個星期訪中之前，避免引起中方的敵意。這是否意味著特朗普將做讓步？出賣台灣？特朗普承認與中方討論對台軍售，形同將台灣視為中美談判籌碼。



特朗普將很快就對台軍售問題作出決定，是加碼軍售？還是暫時擱置？如果特朗普真的希望4月訪華能夠成行、並取得成果，他務必重視中方在美台軍售問題上的關切。很難想像特朗普在軍售及訪華兩件事上能夠兼得，中方既已特別敦促“美方務必慎重處理對台軍售問題”，特朗普就必須有所回應、做出讓步。否則，中方未必歡迎他到訪。