兩會專訪凌俊傑：借國家戰略拓香港新局

港區全國政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席、錫蘭集團董事長、香港菁英會永遠榮譽主席凌俊傑接受中評社專訪（中評社 林艷攝） 中評社香港2月21日電（記者 林艷）全國兩會召開前夕，港區全國政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席、錫蘭集團董事長、香港菁英會永遠榮譽主席凌俊傑接受中評社專訪，圍繞“十五五”規劃下香港發展機遇、AI產業布局、青年發展、京港瓊協同合作及港台青年交流等核心議題展開分享。凌俊傑委員表示，香港應依托“一國兩制”獨特優勢，鞏固國際中心地位，助力內地企業高質量出海，同時鼓勵香港青年主動對接內地與國際市場，在國家發展大局中找准定位、把握機遇。



十五五規劃錨定優勢 港澳瓊迎發展新機



作為“十五五”規劃開局之年，凌俊傑對規劃中“支持香港建設國際創新科技中心”“鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位”“打造國際高端人才集聚高地”內容印象尤為深刻。他認為，這些部署精準錨定香港核心優勢，將創科與人才強綁定，破解了香港科研有基礎但產業轉化不足、人才有集聚但產業應用缺乏、國際有環境但產業落地困難的痛點。



凌俊傑表示，“十五五”規劃不僅為香港吸引全球智慧資源、推動產業升級注入新動能，更讓粵港澳大灣區與海南成為香港發展的新機遇。他談及考察海南的感受，認為海南作為全國除港澳外唯一允許外資獨資開辦高校的地區，在醫藥領域擁有自主審批權，教育、康養、旅遊等領域潛力巨大，且三亞具備完善的高端酒店硬件設施，卻面臨人才培養不足的問題，這為擁有酒店管理等專業優勢的香港青年提供了新平台。香港可與海南在醫療、教育等多領域開展合作，香港高校的研究成果也可借助海南實現轉化落地。



作為“京港澳新質生產力服務團”香港團長，凌俊傑指出，北京是科技創新重鎮，在航天、芯片、AI大模型等硬科技領域根基深厚，京港兩地可加強科創協同，推動香港科研成果在北京落地市場化，再通過香港走向國際。他認為，香港的首要任務是穩住創科中心及三大國際中心地位，背靠祖國是香港最大的保障和底氣，當下世界局勢中危中有機，香港需牢牢把握。

