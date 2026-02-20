陳茂波：馬年市況樂觀　要快馬加鞭力爭上游

陳茂波出席馬年首個交易日開市儀式時表示，今年外圍環境仍然複雜多變，波動難免。 中評社香港2月20日電／香港財政司司長陳茂波表示，去年恒指累計以點數和幅度計是歷來表現最好的蛇年，他對今年馬年抱有更大期盼，指出過去4個馬年，3個都是升市，錄得雙位數百分比升幅。他對今年馬年市況樂觀，認為資本市場發展具備駿馬的特質，包括駿馬奔騰，跨越險阻。



香港電台報導，陳茂波出席馬年首個交易日開市儀式時表示，今年外圍環境仍然複雜多變，波動難免，但本港秉持開放公平的市場環境，不斷推動市場改革，做好市場基建和發展，管理和應對各項風險，本港市場必定能夠像駿馬一樣，跨越險阻，向前邁進。



他又表示，本港要快馬加鞭，力爭上游。他說，科技變革正加速演變，人工智能、生命科技，以至量子計算，正重塑經濟體的競爭力，亦深刻影響股票市場發展和估值。香港股市過去幾年進行多輪改革，支持新科技發展，並會繼續努力推動市場改革，例如檢視同股不同權框架，吸引更多創科企業來香港上市。



陳茂波指，政府會與各監管機構、交易所和業界，共同探索更多提升市場發展的新舉措，進一步豐富產品種類，提升交易機制，例如發展債券和股票互通的託管管理系統，推動跨產品、跨市場、跨範疇的抵押品互通，又會積極拓展與海外市場聯繫。