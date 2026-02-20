美伊衝突若升級　油價或急升15美元

美國警告伊朗10天內達成協議。特朗普：否則壞事會發生。(電視截圖) 中評社香港2月20日電／油價近日再度升至去年夏季以來高位，市場正密切關注美國是否會對伊朗發動軍事打擊，分析師及石油市場專家指出，油價下一步走向，取決於特朗普政府的強硬言論是否會化為實際行動。



Yahoo財經消息，國際基準布蘭特期油（BZ＝F）及美國基準西德州中質原油期貨（CL＝F）周四均上升約2%，分別報71.90美元及66.50美元以上。



美國與伊朗目前正就一項新協議展開積極談判，該協議將大幅限制伊朗提煉及持有濃縮鈾的能力，不過，特朗普於1月底在 Truth Social 發文表示，美國在中東部署的艦隊“已準備就緒，並有能力以速度與武力迅速完成任務。”



Capital分析師Daniela Hathorn周四向客戶表示：“在正常情況下，這種情境應會主導全球金融市場頭條。”她指出，市場目前的“自滿情緒”增加了價格急劇重估的風險，“若緊張局勢由言辭轉為行動，油價可能迅速飆升。”



周二，美國官員釋出談判取得進展的訊號；伊朗外長阿巴斯・阿拉格齊（Abbas Araghchi）則表示，雙方已就“一套指導原則達成總體共識”，將進入起草協議階段。



特朗普周四早上在演講中表示：“也許我們會達成協議，你們大概在未來10天內就會知道。”與此同時，特朗普政府持續增強區內軍事存在，最近更派遣第二艘航空母艦前往中東水域；據《華爾街日報》報導，這是自2003年伊拉克戰爭以來，中東地區最大規模的空中力量集結。



截至周四，根據 Polymarket 數據，交易員預測美國在3月底前發動打擊的機率為56%。



目前市場走勢與2025年6月伊朗與以色列爆發“12日戰爭”前的情況相若，當時兩國緊張局勢升溫期間，油價上升約4%；但在6月13日以色列首次空襲伊朗後的一周內，油價急升逾10%，根據 Yahoo Finance 數據顯示。



Hathorn 指出，今次油價反應相對“溫和”，顯示投資者或對局勢迅速升級持懷疑態度，或認為即使爆發衝突亦將短暫收場。



雖然伊朗擁有全球第三大已探明原油儲量，並位列全球十大產油國，但市場更關注霍爾木茲海峽。該海峽為關鍵航運咽喉，每日約有2，000萬桶石油產品經過。



能源情報公司Kpler指出，即使透過區內多條輸油管道分流，若海峽遭長期干擾，約每日900萬桶原油供應（約佔全球需求9%）將“結構性面臨風險”。



儘管伊朗在緊張時期多次威脅封鎖海峽，但從未真正關閉該航道。分析師向Yahoo Finance表示，由於該路線亦為伊朗自身重要出口通道，全面封鎖將極為困難。



Rystad Energy地緣政治分析主管Jorge León表示，若美國打擊規模有限且具針對性，油價或短暫上升約每桶10美元，隨後迅速回落並重新平衡。



但若美國展開持續軍事行動，尤其引發伊朗報復，例如攻擊區內石油基建，市場可能出現“持續性升幅，約每桶15美元。”



若出現“機率雖低但並非零”的情況，即美伊在衝突前簽署新協議，並解除制裁、全面恢復伊朗出口，León指油價或回落約5美元，因部分地緣政治風險溢價消退。



León 認為，伊朗或在時間上佔優。特朗普政府及共和黨正面臨即將到來的中期選舉，選民焦點集中於國內物價問題，導致雙方存在“立場不一致”。



“美國政府最不希望看到的，是在中期選舉前油價急升，”León表示，因此突破新協議的機會仍然有限。



不過，這並不代表軍事行動勢在必行，即使美國選擇出手，亦未必會展開大規模行動，而可能採取旨在傳遞訊號的有限打擊，以避免全面報復與局勢失控。



Truist 首席投資官兼首席市場策略師 Keith Lerner向Yahoo Finance表示，他會提醒投資者“不要過度反應”，因為“這類地緣政治事件通常只帶來短期影響。”



目前油價仍在偏高但相對穩定的區間波動，市場處於觀望狀態，等待更明確的方向訊號。