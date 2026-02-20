特朗普稱伊朗須與美國達成“有意義的協議”

中評社北京2月20日電／美國總統特朗普19日表示，伊朗必須與美國達成“有意義的協議”，否則“將會發生不好的事”。



新華社報導，特朗普當天在華盛頓美國和平研究所舉行所謂“和平委員會”首次會議並發表演講，提及去年6月美軍空襲伊朗核設施，稱與伊朗達成“有意義的協議”並非易事，美伊會否達成協議，“接下來十天左右”就會知道結果。他重申伊朗不能擁有核武器。



美伊第二輪間接談判17日在瑞士日內瓦舉行。會後雙方表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展，同意繼續接觸。美國媒體18日報導，儘管特朗普尚未最終決定是否對伊朗發起軍事行動，但美軍已做好最早本周末對伊朗發動打擊的準備。



特朗普在會上說，美國將向“和平委員會”捐款100億美元，哈薩克斯坦、阿塞拜疆、阿聯酋、摩洛哥、巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦和科威特已承諾為加沙救助計劃提供70億美元。



特朗普1月22日同10餘個國家和地區代表在瑞士達沃斯簽署文件，啟動所謂“和平委員會”，由他本人擔任主席，並稱“和平委員會”將首先處理加沙問題，然後延伸處理“其他衝突”。該委員會的創始執行委員會由7人組成，多為美方人員。



有輿論認為，美方欲打造一個平行于聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。目前，美國的西方盟友里公開應邀加入的國家寥寥無幾。