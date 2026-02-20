伊朗致函聯合國：如遭軍事侵略將作出果斷回應

中評社北京2月20日電／伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼19日致函聯合國秘書長古特雷斯和安理會當月輪值主席說，如遭軍事侵略，伊朗將根據《聯合國憲章》第五十一條行使自衛權，作出果斷且相稱的回應。



新華社報導，信函說，伊方已多次聲明，伊朗既不尋求緊張局勢，也不尋求戰爭，更不會發動任何戰爭。然而，如果遭受軍事侵略，伊朗將根據《聯合國憲章》第五十一條行使自衛權，作出果斷且相稱的回應。在這種情況下，敵對勢力在地區的所有基地、設施和資產，都將構成伊朗防禦性回應的合法目標。美國將對任何不可預見及失控的後果承擔全部和直接責任。



信函說，美國官員持續威脅對伊朗使用武力，美國總統近期也就可能對伊朗發動軍事打擊發表公開聲明，這些行為公然違反《聯合國憲章》和國際法，並有可能使地區陷入新一輪危機和動蕩。



信函說，呼籲秘書長和安理會依據《聯合國憲章》確保美國立即停止其非法使用武力的威脅，並履行其在《聯合國憲章》下的義務。信函強調，安理會絕不能允許使用武力威脅和侵略行為被正常化、合法化或視為可接受的政治規範、外交工具。



信函說，伊朗以建設性的態度，認真、真誠地與美國政府進行了核談判，如果美國以同樣態度對待會談，並表現出對《聯合國憲章》原則和國際法的真正尊重，那麼達成持久和平衡的解決方案是完全有可能的。



美國總統特朗普19日上午在所謂“和平委員會”首次會議上表示，美伊會否達成協議，“接下來十天左右”就會知道結果。伊朗必須與美國達成“有意義的協議”，否則“將會發生不好的事”。當天晚些時候，特朗普又對媒體稱，伊朗應在10天到15天內同美國達成協議。另據美國《華爾街日報》報導，特朗普“正在考慮”對伊朗進行“初步的有限軍事打擊”，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求。